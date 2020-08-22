«Замок на ворота!» — Лукашенко велел закрыть бастующие предприятия

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Светлана Александрова
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По словам президента Белоруссии, разобраться, кого пригласить на работу, можно будет, когда «люди остынут».

«Замок на ворота!» — Лукашенко велел закрыть бастующие предприятия

Фото: ТАСС / Драчев Виктор

Закрыть с понедельника бастующие белорусские предприятия призвал Александр Лукашенко, выступая на митинге в свою поддержку в Гродно.

«Если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает, с понедельника — замок на ворота. Остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие», — цитирует президента Белоруссии ТАСС.

Лукашенко также отметил, что работников госпредприятий подталкивают к забастовкам частные компании, пытаясь таким образом отвоевать рынок.

Накануне, как сообщал 5-tv.ru, находящаяся сейчас в Литве бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская распространила видеообращение, в котором призвала сограждан продолжать и «расширять» забастовки. В свою очередь премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, протестные выступления на государственных предприятиях инсценированы актерами-провокаторами.

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