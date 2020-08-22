Лукашенко отдал приказ реагировать без предупреждения на нарушение границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал приказ реагировать без предупреждения в случае нарушения госграницы с западной стороны. Соответствующее распоряжение было отдано министру обороны Виктору Хренину, сообщает Интерфакс.

«Так. Без предупреждения. Тут нечего… Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения», — заявил Лукашенко, когда инспектировал группировки войск на гродненском направлении.

Распоряжение было дано после доклада главы оборонного ведомства, сообщившего, что в последнее время военные регулярно наблюдают движения войск по ту сторону границы.

«Походят к границе (войска со стороны Литвы — Прим.ред.), разворачиваются и уходят. Но мы их видим. Если в воскресенье будет в нашу сторону (движение войск с запада — Прим.ред), если так произойдет, то мы будем действовать в соответствии с ситуацией», — рассказал Виктор Хренин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Лукашенко уже дал указание министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно».