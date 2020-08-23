После похорон Легкоступовой поклонники забили тревогу о пропавшей Овсиенко

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Марина Неруцких
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Фанаты заметили, что певица перестала появляться в социальных сетях.

После похорон Легкоступовой поклонники забили тревогу о пропавшей Овсиенко

Фото: Instagram @tatiana_ovsienko_

Не успев отойти от похорон Валентины Легкоступовой, поклонники забили тревогу из-за другой звезды 90-х. Поводом для волнения фанатов стало исчезновение из сетей Татьяны Овсиенко, сообщает портал popcake.tv.

53-летняя советская и российская певица перестала публиковать обновления в своей сети Instagram почти два месяца назад. Последний пост на страничке звезды был сделан 25 июня. Именно тогда Татьяна Овсиенко выложила ролик своего интервью в передаче с Борисом Корчевниковым. После чего перестала делиться событиями из своей жизни.

Поклонники обеспокоены исчезновением своего кумира.

«Куда вы так пропали надолго?» — спрашивают фолловеры. Ответа от звезды пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в программе Бориса Корчевникова Татьяна Овсиенко рассказала о своем решении стать матерью в 53 года.

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После похорон Легкоступовой поклонники забили тревогу о пропавшей Овсиенко

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