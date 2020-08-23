«Ей не разрешили успокоиться»: Лавров не исключает давления на Тихановскую

Глава МИД России Сергей Лавров не исключает, что на экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую могло оказываться давление. Выступая на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», дипломат напомнил — после отъезда из страны в Литву политик объявила, что хочет заниматься семьей и заботиться о детях, но теперь снова призывает людей выходить на акции протеста.

«Но, видимо, ей не разрешили успокоиться на этом, и она стала делать политические заявления, причем достаточно такие жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции. И характерно, что она все чаще делает свои заявления не на русском, не на белорусском, а на английском языке. То есть адресат, в том числе, может быть, и главный адресат, находится в западном направлении», — отметил Лавров.

Он также предположил, что целью подобной тактики было «не дать западным странам успокоиться» с тем чтобы они продолжали «теребить эту ситуацию».

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются расчертить Белоруссию «по своим лекалам» и перевести мирный процесс в республике «на украинский сценарий».