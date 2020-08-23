Сергей Лавров: «Запад хочет расчертить Белоруссию по своим лекалам»

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Светлана Александрова
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По словам главы МИД РФ, есть желающие перевести мирные процессы в Минске на «украинский сценарий».

Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Западные страны пытаются расчертить Белоруссию по своим лекалам и перевести мирный процесс в стране на украинский сценарий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в Московской области.

«Недоговороспособность наших западных партнеров — это достаточно серьезный факт, который мы вынуждены принимать во внимание, и не только мы. И сейчас, когда пытаются по своим лекалам еще и Белоруссию расчертить и предлагают при этом свое посредничество… Конечно, мы будем не против любого решения, которое примет белорусское руководство в отношении диалога со своим населением, но когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным, конечно, у всех свежо в памяти, как это было на Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью наших соответствующих партнеров», — сказал глава российского МИД.

По словам Лаврова, белорусский народ сам решит, как ему выходить из сложившейся ситуации, но явные признаки нормализации обстановки в стране нравятся не всем.

«Есть желающие вот это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Белоруссии, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь, ну и все перевести на украинский сценарий», — отметил дипломат.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на митинге своих сторонников в Гродно заявил, что Запад использует против Белоруссии сценарий цветных революций и обвинил отметил «серьезное шевеление войск НАТО» у белорусской границы.

Тема:
Украинский кризис
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