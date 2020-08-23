«Волосы лезут клочьями»: Перенесшие коронавирус пациенты жалуются на облысение

|
Андрей Чапыгин
56

Трихолог Наталья Короткова рассказала о необычном последствии болезни.

«Волосы лезут клочьями»: Перенесшие коронавирус пациенты жалуются на облысение

Фото: www.globallookpress.com /Arkadius Kozera

Тема:
Эпидемия коронавируса

Россияне, перенесшие коронавирус, начали жаловаться на выпадение волос. Об этом рассказала врач-трихолог Наталья Короткова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам медика, причиной таких последствий являются негативные эмоции, под влиянием которых находится инфицированный человек, а также общий уровень напряжения.

«Стало больше пациентов почему-то с выпадением волос. На фоне стресса, многие перенесли вирусную инфекцию. Сейчас, наверное, каждый третий с выпадением. Пациенты приходят с жалобами, что волосы лезут прям клочьями, это действительно проблема, которая пугает обычно пациентов», — отметила Короткова.

Но такие проблемы — не приговор. Специалист уверена, что облысение является реакцией на инфекцию или препараты, которые применялись для борьбы с ней, после чего организм восстанавливается. 

«После перенесенной вирусной инфекции это острая диффузная телогеновая алопеция. Это процесс восстановим, с фолликулами не происходит никаких необратимых изменений, это чисто реакция либо на вирусы, либо на серьезные препараты, которые применялись», — считает собеседница радиостанции.

В России по официальным данным на 23 августа выявлено 956749 инфицированных, при этом 770 639 пациентов выздоровели, а 16 383 умерли. Накануне отечественные специалисты разработали первую в мире вакцину от COVID-19, массовое использование препарата начнется ближе к концу осени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России появилась специальная «антикоронавирусная» пропускная система.

Тема:
Эпидемия коронавируса
23 авг
У артистов театра имени Вахтангова обнаружен коронавирус
22 авг
Польша возобновляет авиасообщение с Россией
21 авг
Ученые объяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно
21 авг
В комитете по образованию Петербурга не исключают перехода на «дистанционку»
21 авг
Число регионов РФ с «красной зоной» коронавируса стремительно сокращается
20 авг
Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину от COVID-19
20 авг
Тошнота, озноб, температура: какими будут побочные эффекты вакцины от COVID-19?
20 авг
Вакцина от коронавируса: какими будут срок годности и противопоказания?
20 авг
Мишустин выделил почти три миллиарда рублей на переобучение безработных
20 авг
Кому могут отказать в вакцинации от коронавируса

Читайте также

+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
74.10
0.33 87.73
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:21
Российские учителя попросили компенсации дополнительных расходов на «удаленке»
0:05
Евпатий Коловрат: Что ни в коем случае нельзя делать 24 августа?
23:59
«Какие сладкие!» — Симоньян показала домашние танцы своих детей
23:39
«Волосы лезут клочьями»: Перенесшие коронавирус пациенты жалуются на облысение
23:25
«Он никуда не бежал»: пресс-секретарь Лукашенко рассказала о его местонахождении в течение дня
22:57
После похорон Легкоступовой поклонники забили тревогу о пропавшей Овсиенко

Сейчас читают

После похорон Легкоступовой поклонники забили тревогу о пропавшей Овсиенко
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление своей резиденции в Минске — видео
Специалисты берлинской клиники дали свою оценку состояния Навального

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок