«Волосы лезут клочьями»: Перенесшие коронавирус пациенты жалуются на облысение

Россияне, перенесшие коронавирус, начали жаловаться на выпадение волос. Об этом рассказала врач-трихолог Наталья Короткова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам медика, причиной таких последствий являются негативные эмоции, под влиянием которых находится инфицированный человек, а также общий уровень напряжения.

«Стало больше пациентов почему-то с выпадением волос. На фоне стресса, многие перенесли вирусную инфекцию. Сейчас, наверное, каждый третий с выпадением. Пациенты приходят с жалобами, что волосы лезут прям клочьями, это действительно проблема, которая пугает обычно пациентов», — отметила Короткова.

Но такие проблемы — не приговор. Специалист уверена, что облысение является реакцией на инфекцию или препараты, которые применялись для борьбы с ней, после чего организм восстанавливается.

«После перенесенной вирусной инфекции это острая диффузная телогеновая алопеция. Это процесс восстановим, с фолликулами не происходит никаких необратимых изменений, это чисто реакция либо на вирусы, либо на серьезные препараты, которые применялись», — считает собеседница радиостанции.

В России по официальным данным на 23 августа выявлено 956749 инфицированных, при этом 770 639 пациентов выздоровели, а 16 383 умерли. Накануне отечественные специалисты разработали первую в мире вакцину от COVID-19, массовое использование препарата начнется ближе к концу осени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России появилась специальная «антикоронавирусная» пропускная система.