«Очнитесь!» — Соловьев резко осадил экс-адвоката Ефремова в прямом эфире

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Светлана Александрова
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Эльман Пашаев рассердил телеведущего воспоминанием, что в молодости работал корреспондентом.

«Очнитесь!» — Соловьев резко осадил экс-адвоката Ефремова в прямом эфире

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Владимир Соловьев резко осадил бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева в эфире своего YouTube-шоу «Соловьев LIVE». Как сообщает радио Sputnik, телеведущий рассердился, когда в прямом эфире юрист пытался истолковать ему результаты ДНК-экспертизы подушек безопасности в машине Ефремова, на которых, по словам Пашаева якобы не нашли следов актера. В ходе спора адвокат с улыбкой на лице сказал, что ведущий напоминает ему самого себя во времена его молодости, когда он работал корреспондентом и был «хуже Соловьева».

«Я на восемь лет вас старше! Какая ваша молодость? Там, где вы учились, я там преподавал! Очнитесь!» — воскликнул Владимир Соловьев.

Пашаев на это ответил, что поражен наглостью журналиста и посоветовал ему «пообщаться с умными людьми».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на очередном заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова 21 августа актер объявил о намерении сменить адвоката. При этом он сказал, что Эльман Пашаев останется в процессе в качестве его консультанта. Сам юрист позже не исключил, что скоро продолжит представлять интересы Ефремова как его адвокат.  

Тема:
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