Михаил Ефремов заявил о смене адвоката в связи с тем, что он устал от насмешек и «хихиканий» в адрес своих защитников.

«Пусть они останутся у меня в качестве консультантов, а я найду кого-то по-авторитетнее», — подчеркнул в своей речи актер.

К слову, Эльман Пашаев не возражал против такого решения своего клиента:

«Да, да. Который понравится суду».

Ефремов в своем объяснении особо отметил, что к его защитникам изначально предвзятое отношение. Не обращает внимание суд, по его словам, и на его свидетелей. А вот все, что идет от пострадавшей стороны сразу же принимается с уважением, — обидчиво подчеркнул актер.

Суд принял во внимание просьбу знаменитости и дал ему пять дней на поиски «авторитетного» защитника.