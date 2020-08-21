«Найду по-авторитетнее» — Ефремов заявил о смене адвоката
Актер заявил, что устал от насмешек и «хихиканий» в адрес своих защитников.
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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru
Михаил Ефремов заявил о смене адвоката в связи с тем, что он устал от насмешек и «хихиканий» в адрес своих защитников.
«Пусть они останутся у меня в качестве консультантов, а я найду кого-то по-авторитетнее», — подчеркнул в своей речи актер.
К слову, Эльман Пашаев не возражал против такого решения своего клиента:
«Да, да. Который понравится суду».
Ефремов в своем объяснении особо отметил, что к его защитникам изначально предвзятое отношение. Не обращает внимание суд, по его словам, и на его свидетелей. А вот все, что идет от пострадавшей стороны сразу же принимается с уважением, — обидчиво подчеркнул актер.
Суд принял во внимание просьбу знаменитости и дал ему пять дней на поиски «авторитетного» защитника.
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