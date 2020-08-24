«С легким паром!» — Мускулистый Костюшкин показал фото с сыном после бани
Трогательным моментом из семейной жизни экс-солист дуэта «Чай вдвоем» поделился на своей странице в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @stas_kostyushkin_official
Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин опубликовал на своей странице в Instagram трогательное фото с сыном. На снимке артист позирует вместе со своим наследником на ступеньках — вероятно, бани. Плечи обоих при этом накрыты ярко-ранжевыми полотенцами. Малыш широко улыбается перед камерой, а его звездный отец сосредоточенно смотрит вдаль.
«Банька у дедушки с бабушкой. Какой же кайф!» — поделился эмоциями Костюшкин.
Кадр произвел неизгладимое впечатление на подписчиков музыканта. Фанатки были в восторге от мускулистого тела кумира, которое лишь слегка прикрыто полотенцем, а фанаты не могли не признать, что несмотря на свой карьеру, Костюшкин успевает быть заботливым отцом и подает пример всем остальным занятым папам.
«Баня парит, силы дарит!»
«Теперь не смогу уснуть!»
«Какие же вы красавцы!»
«С легким паром!» — писали комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Костюшкин хочет изменить свою внешность.
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