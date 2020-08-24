«Будете иметь дело с армией»: В Минобороны Белоруссии предупредили протестующих о последствиях

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Глава оборонного ведомства республики Виктор Хренин прокомментировал несанкционированные акции.

Фото, видео: ТАСС / EPA, 5-tv.ru

Протестующей в Белоруссии оппозиции в воскресенье не удалось приблизиться к стеле «Минск-город-герой». Мемориальный комплекс взяли под охрану военнослужащие. Они выставили на подступах заграждения. Собравшихся просили разойтись, поскольку акция несанкционированная, а памятник погибшим в Великой Отечественной войне — не место для таких выступлений.

«Мы не можем сегодня спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белоруссов, русских, евреев и других национальностей, в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем. категорически предупреждаем — в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией», — отметил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

И хотя представители оппозиции называют акцию протеста мирной, правоохранительные органы готовы к любым провокациям.

Корреспондент Руслан Смыков передает из Минска

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь Лукашенко рассказала о его местонахождении в течение дня.

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