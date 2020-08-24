Традиционные линейки в московских школах проведут только для первоклассников

Власти Москвы приняли решение относительно празднования Дня знаний в школах города, о чем на пресс-конференции сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Традиционных линеек в Москве не будет, будут локальные праздники для первоклашек. Мы их обязательно проведем, чтобы сохранить праздничную атмосферу», — передает слова Раковой РИА Новости.

Тем временем в пресс-службе столичного департамента образования и науки сообщили, что линейки в школах Москвы 1 сентября проведут только для первоклассников, для остальных учащихся будут проведены классные часы.

Анастасия Ракова также отметила, что перед началом нового учебного года, в школах был разработан специальный режим работы, который поможет избежать возможного распространения COVID-19 и других вирусных инфекций. Так за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, чтобы дети как можно меньше перемещались по школе.

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