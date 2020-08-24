Белоруссия первой получит российскую вакцину от COVID-19

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Светлана Шевченко
Срочная новость 28

Добровольцы из республики примут участие в третьем этапе испытаний «Спутник V».

Белоруссия первой получит российскую вакцину от COVID-19

Фото: Davor Puklavec/PIXSELL

Тема:
Эпидемия коронавируса

Белоруссия первой получит российскую вакцину от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, главы государств договорились о том, что в третьем этапе испытаний «Спутник V» примут участие белорусские добровольцы.

В ходе беседы Путин и Лукашенко также обсудили ситуацию, которая сложилась на фоне протестов.

«Продолжено обсуждение ситуации в Белоруссии. Александр Лукашенко информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране. Затрагивалась также тематика двустороннего сотрудничества в вопросах противодействия коронавирусной инфекции», — прокомментировали разговор двух президентов в Кремле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что попросил Владимира Путина передать президент Белоруссии канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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