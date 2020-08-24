Белоруссия первой получит российскую вакцину от COVID-19
Добровольцы из республики примут участие в третьем этапе испытаний «Спутник V».
Фото: Davor Puklavec/PIXSELL
Белоруссия первой получит российскую вакцину от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Кроме того, главы государств договорились о том, что в третьем этапе испытаний «Спутник V» примут участие белорусские добровольцы.
В ходе беседы Путин и Лукашенко также обсудили ситуацию, которая сложилась на фоне протестов.
«Продолжено обсуждение ситуации в Белоруссии. Александр Лукашенко информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране. Затрагивалась также тематика двустороннего сотрудничества в вопросах противодействия коронавирусной инфекции», — прокомментировали разговор двух президентов в Кремле.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что попросил Владимира Путина передать президент Белоруссии канцлеру Германии Ангеле Меркель.
- 24 авг
- У излечившихся от COVID-19 пациентов «следы» вируса обнаружили в сердце
- 23 авг
- «Волосы лезут клочьями»: Перенесшие коронавирус пациенты жалуются на облысение
- 23 авг
- У артистов театра имени Вахтангова обнаружен коронавирус
- 22 авг
- Польша возобновляет авиасообщение с Россией
- 21 авг
- Ученые объяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно
- 21 авг
- В комитете по образованию Петербурга не исключают перехода на «дистанционку»
- 21 авг
- Число регионов РФ с «красной зоной» коронавируса стремительно сокращается
- 20 авг
- Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину от COVID-19
- 20 авг
- Тошнота, озноб, температура: какими будут побочные эффекты вакцины от COVID-19?
- 20 авг
- Вакцина от коронавируса: какими будут срок годности и противопоказания?
Читайте также
64%
0.32 87.90
0.17
Нашли ошибку?