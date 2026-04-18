«Постарался повыделоваться»: как Миронов помог Диброву попасть в телеигру

Анастасия Антоненко
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн явно не впечатляют телеведущего своим актерским талантом. Другое дело — советские легенды.

Дмитрий Дибров: Смоктуновский, Евстигнеев и Миронов — легенды советского кино

Андрей Александрович Миронов однажды помог телеведущему Дмитрию Диброву попасть в телеигру «О, счастливчик!». Об этом шоумен рассказал в интервью 5-tv.ru на XV церемонии вручения премии «Аванс» журнала «КиноРепортер» в рамках 48‑го Московского международного кинофестиваля.

По словам ведущего «Кто хочет стать миллионером?», для него легенды советского кино — это Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев и Андрей Миронов. Последнему он даже подражал.

«Смоктуновский, Евстигнеев — они вечно молоды. Еще я очень (люблю. — Прим. ред.) Андрея Александровича Миронова. Я даже ему подражал. Когда меня пригласили попробоваться в „О, счастливчик!“, я пробовался, меня не приглашали, а на общих основаниях, там были достойные люди. Я просто постарался повыделоваться, Андрея Александровича показать Миронова. Вот меня и взяли», — поделился телеведущий.

На вопрос журналиста, а как он относится к современным талантам, например, Юре Борисову и Марку Эйдельштейну, Дибров немного скривил лицо, сказал, что они «хорошие актеры» и начал отвечать на другой вопрос.

В тот же вечер актриса Екатерина Волкова продолжила критиковать чрезмерно откровенный образ блогера Алины Ян. По ее словам, прийти в специфическом золотистом корсете, имитирующего формы обнаженного тела, кружевных колготках с трусами с завышенной талией — это верх неприличия.

Звезда «Ворониных» подсказала сетевой знаменитости, что в ее наряде можно выйти только на Тверскую.

