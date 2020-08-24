Видео: Десантники соревнуются в силе и ловкости в Псковской области

В Псковской области в силе и ловкости соревнуются бойцы ВДВ. Это еще один этап Военной Олимпиады. Прыжок с парашютом и сразу — марш-бросок на десять километров.

Псковское небо покоряют две с половиной сотни лучших десантников мира. Соревнования «Десантный взвод» проходят в рамках главной военной олимпиады — «Армейские игры». Фавориты — команда из России и Китая.

Заключительный залп международных армейских игр прогремит в начале сентября на подмосковном полигоне в Алабино.

Мастерство лучших десантников мира оценила корреспондент Алиса Паршакова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что В Подмосковье дан старт Международным армейским играм, в них в этом году принимают участие команды из 32 стран.