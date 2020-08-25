Стали известны темы телефонного разговора Путина и Лукашенко

Белоруссия станет первой страной, куда Россия поставит вакцину от коронавируса. Об этом стало известно после телефонного разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры обсудили совместную борьбу с пандемией и политическую ситуацию в Белоруссии. Лукашенко проинформировал Путина о мерах по нормализации обстановки.

В понедельник российский президент говорил и с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Лидеры обсудили ближневосточное урегулирование, ситуацию в Сирии и договорились продолжить взаимодействие по борьбе с COVID-19, включая клинические исследования и производство вакцин.