Стали известны темы телефонного разговора Путина и Лукашенко
Лидеры двух государств побеседовали в четвертый раз за две недели.
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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил, 5-tv.ru
Белоруссия станет первой страной, куда Россия поставит вакцину от коронавируса. Об этом стало известно после телефонного разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры обсудили совместную борьбу с пандемией и политическую ситуацию в Белоруссии. Лукашенко проинформировал Путина о мерах по нормализации обстановки.
В понедельник российский президент говорил и с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Лидеры обсудили ближневосточное урегулирование, ситуацию в Сирии и договорились продолжить взаимодействие по борьбе с COVID-19, включая клинические исследования и производство вакцин.
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