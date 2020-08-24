Русские опять сделали это: что пишут западные СМИ о российской вакцине от коронавируса?

В последнее время западные СМИ пестрят заголовками о первой в мире вакцине от коронавируса, разработанной российскими микробиологами в Национальном исследовательском центре (НИЦ) имени Гамалеи. По мнению ряда «экспертов» и скептиков, препарат «Спутник — V» может нанести вред здоровью пациентов и способен вселить в людей ложное чувство уверенности в приобретенном иммунитете, пишет ИноСМИ.

Автор материала — черногорский журналист-геополитик Славиша Батко Милачич отмечает, что, вопреки всему, президент РФ Владимир Путин может занести важнее достижение российской медицины в свой политический актив. По его словам, факт того, что дочь главы государства испытала препарат на себе произвел немало шума и лишний раз подчеркнул всю серьезность подхода к решению поставленной задачи.

Журналист указал, что крайне высокие темпы создания «Спутника — V» в Москве обусловлены существующей научной школой и опять же научному везению. Российские ученые использовали ранее разработанный ими «аденовирусный движок», который был апробирован на эффективных вакцинах от лихорадки Эбола и MERS — ближневосточного респираторного синдрома.

«Именно к нему русским удалось прикрутить белок коронавируса, который должен стать мишенью для иммунитета и создать устойчивую защиту. Современные биотехнологии позволяют работать подобным образом», — отметил Славиша Батко Милачич.

Автор уверен, что третья фаза испытаний продемонстрирует, что оснований для скептицизма по отношению к российскому препарату, по сути, не так уж и много. Антитела к COVID-19 были выявлены у 100% добровольцев, которые принимали участие в первой и второй фазах испытаний.

«Не будем при этом забывать и о том, что в условиях пандемии лучше иметь вакцину, эффективную на „4“ из „5“, чем не иметь никакой», — пишет журналист.

Автор не обошел вниманием тот факт, что в числе первых, кто получит экспериментальную российскую вакцину станут граждане иностранных государств. В Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Филиппинах, Бразилии и ряде других стран уже выразили желание принять участия в очередном этапе клинических тестов препарата «Спутник — V».

Стоит особо отметить, что в России, согласно действующим законам, нельзя начать третью клиническую фазу испытаний новой вакцины без ее временной регистрации, которая производится после первого и второго этапа. Эти два клинических исследования уже говорят о том, что препарат не способен представлять угрозу здоровью человека.

Фактически «Спутник — V» зарегистрирована до 1 января 2021 года. Смысл заключается не в том, чтобы «русские стали первыми в мире», как об этом в изобилии пишут в сети, а в том, чтобы испытать вакцину на эффективность.

Славиша Батко Милачич пришел к выводу, что статья The Washington Post о якобы обещании российских чиновников провести вакцинацию для миллионов человек летом и осенью, включая десятки тысяч учителей и медицинских работников в ближайшие недели, еще до завершения клинических испытаний, не соответствует действительности.

«Так что написанное The Washington Post — это постправда или, говоря по-простому, фейковые новости. Не в первый раз, впрочем. В свою очередь Москва, конечно, спешит заработать политические очки и застолбить мировой рынок вакцины от COVID-19, но она делает это строго в рамках собственного правового поля, логики и обоснованных предыдущим опытом методологии научных разработок», — подчеркнул журналист из Черногории.

В завершении автор пожелал удачи российским ученым, отметив заинтересованность мировой общественности в скорейшем создании препарата. Славиша Батко Милачич выразил мнение, что глобальная экономика может потонуть под натиском второй волны распространения заразы.

Минздрав РФ 11 августа зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики коронавируса. Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Лекарственное средство станет доступно для граждан с 1 января 2021 года. Вакцина получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного аппарата в космос в 1957 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав опроверг возможность предзаказа вакцины от COVID-19.