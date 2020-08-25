Тысячи детей эвакуируют из детсадов в Хабаровске после сообщений о минировании

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Карина Бернтгольц
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Детей размещают в близлежащих учреждениях, о произошедшем оповещают их родителей.

Тысячи детей эвакуируют из детсадов в Хабаровске после сообщений о минировании

Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил

Более 13 тысяч детей эвакуировано из детсадов в Хабаровске после сообщений о минировании, которые поступили в Единую диспетчерскую службу региона. Всех ребят размещают в близлежащих учреждениях, а о случившемся оперативно оповещают их родителей.

«Поступило сообщение в Единую диспетчерскую службу о заложенном взрывном устройстве в детских садах. Идет эвакуация всех садов в городе, включая частные», — сообщил представите городской администрации в интервью ТАСС.

Всего в Хабаровске 88 государственных детских садов и 11 частных. Подобные сообщения о взрывных устройствах в учреждениях поступают не первый раз. Ранее они оказывались ложными.

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