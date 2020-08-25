Более 140 тысяч цыплят сгорели в результате пожара в Новгородской области

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Василий Заика
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Огонь на территории птицеводческого комплекса в деревне Старое Рахино вспыхнул рано утром 25 августа.

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Фото, видео: МЧС России

По меньшей мере 140 тысяч цыплят сгорели заживо при пожаре на территории птицеводческого комплекса в Новгородской области. Как сообщили в региональном МЧС, ЧП произошло рано утром 25 августа в деревне Старое Рахино Крестецкого района.

Прибывшие на место звенья огнеборцев обнаружили открытое горение в здании на площади порядка тысячи квадратных метров. Борьба с огнем была осложнена сильным задымлением и многочисленными очагами пожара.

МЧС России

В ликвидации ЧП были задействованы 23 человека и восемь единиц техники. Пламя удалось потушить только спустя два с половиной часа. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Поголовье птицы погибло. В причинах произошедшего разбираются дознаватели.

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