🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

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Алиса Старжевская
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 августа, Луна продолжает расти, принося счастье Скорпионам и Весам.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 августа, удачный день для Скорпионов и Весов. Ракам же стоит вести борьбу с тревогами, а Львам — перестать зацикливаться на неудачах.

♈ Овен

Поддерживайте поток энергии, отдавая и получая в равной степени. Не пытайтесь держать все в себе, поговорите с партнером о том, что именно вам нужно. Ослабьте хватку, сделайтесь уязвимыми, и тогда вы сможете полноценно двигаться дальше.

Космический совет: позвольте себе получать от жизни все.

♉ Телец

Не стоит переживать, что последнее время ваше желание проводить время с близкими не совпадает с их графиками. Это совершенно не значит, что они не хотят вас видеть. Найдите золотую середину, в которой вам всем будет комфортно.

Космический совет: время искать золотую середину.

♊ Близнецы

Стремительность последних месяцев да и этого года очень изменила Близнецов. Но пора взять паузу, выдохнуть и посмотреть, что же в вас изменилось. Оглянитесь, вы уже не тот человек, что были раньше.

Космический совет: посмотрите на себя со стороны и признайте произошедшие изменения.

♋ Рак

Раки в последнее время борются со сном, но не нужно подпитывать свои страхи, вы сами в силах разобраться с проблемой. Рецепт простой: возьмите успокаивающий чай, разложите все по полочкам и решите проблемы одну за другой.

Космический совет: нет ничего лучше крепкого сна.

♌ Лев

Что-то идет наперекосяк, но что-то складывается удачно. Львы, обращайте внимание лишь на то, что у вас получается. Не позволяйте себе погрузиться в нору отрицательных эмоций, обдумывая свои неудачи. Наоборот, вам следует отказаться от них и сосредоточиться лишь на том, чем вы довольны и отчего счастливы.

Космический совет: обращайте внимание лишь на то, что у вас получается.

♍ Дева

У Дев сейчас непростые времена. Разобраться с проблемой поможет лишь беспристрастный анализ ситуации: честны ли вы с собой, правильно ли вы поступаете, думаете ли вы о других или только о себе? И лишь ответив на эти вопросы, открывшись своим эмоциям, вы сможете разрешить сложные ситуации.

Космический совет: откройтесь своим эмоциям и преодолейте все проблемы.

♎ Весы

Удачный день для Весов. Есть очень высокие шансы, что сегодня все сложится очень удачно в романтических аспектах вашей жизни. Нет, речь не о мимолетных романах, на кону большая любовь и серьезные чувства. Но самое важное, что это не обязательно будет новый человек, не стоит закрываться и от старых знакомств или даже бывших избранников. Не вредничайте, дайте любви шанс.

Космический совет: откройтесь для любви, и она придет к вам.

♏ Скорпион

Сегодня особенно счастливый день для Скорпионов. Они наконец-то закончили тернистый путь, который привел их к счастливой жизни. И сейчас самое время, чтобы расслабиться и отдохнуть. Ну а всю энергию стоит пустить на планирование развлечений: не стоит ни в чем себе отказывать, вы заслужили.

Космический совет: займитесь отдыхом и наслаждайтесь счастьем.

♐ Стрелец

В жизни Стрельцов кипят романтические страсти, и не нужно их ограничивать! Сейчас Вселенная хочет, чтобы вы знали: все невозможное возможно. И именно поэтому не стоит задумываться о последствиях, просто оседлайте волну чувств, она не подведет вас.

Космический совет: не ограничивайте страсть в вашей жизни, отдайтесь ей.

♑ Козерог

Время задуматься о прибавлении в семействе, сейчас как раз удачное время. Если же вы одиноки, то самое время оглядеть свое окружение. Где-то среди близких и друзей спрятался тот, кто готов разделиться с вами жизнь. Не дайте ему ускользнуть!

Космический совет: время строить и пополнять семью.

♒ Водолей

Ваши отношения выходят на новый, более осознанный уровень. Раньше вы воспринимали предстоящую разлуку как несчастье, теперь же понимаете, что это лишь этап, в котором вы сможете заняться своими личными делами.

Космический совет: даже в любовной сфере важно действовать разумно.

♊ Рыбы

Рыбы в стадии долгосрочного планирования, особенно, в теме отношений и любви. Но помните, что у Вселенной на вас свои планы, и она рассчитывает удивить вас в ближайшее время.

Космический совет: планирование — это хорошо, но решают все равно звезды.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

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