🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 августа, удачный день для Скорпионов и Весов. Ракам же стоит вести борьбу с тревогами, а Львам — перестать зацикливаться на неудачах.

♈ Овен

Поддерживайте поток энергии, отдавая и получая в равной степени. Не пытайтесь держать все в себе, поговорите с партнером о том, что именно вам нужно. Ослабьте хватку, сделайтесь уязвимыми, и тогда вы сможете полноценно двигаться дальше.

Космический совет: позвольте себе получать от жизни все.

♉ Телец

Не стоит переживать, что последнее время ваше желание проводить время с близкими не совпадает с их графиками. Это совершенно не значит, что они не хотят вас видеть. Найдите золотую середину, в которой вам всем будет комфортно.

Космический совет: время искать золотую середину.

♊ Близнецы

Стремительность последних месяцев да и этого года очень изменила Близнецов. Но пора взять паузу, выдохнуть и посмотреть, что же в вас изменилось. Оглянитесь, вы уже не тот человек, что были раньше.

Космический совет: посмотрите на себя со стороны и признайте произошедшие изменения.

♋ Рак

Раки в последнее время борются со сном, но не нужно подпитывать свои страхи, вы сами в силах разобраться с проблемой. Рецепт простой: возьмите успокаивающий чай, разложите все по полочкам и решите проблемы одну за другой.

Космический совет: нет ничего лучше крепкого сна.