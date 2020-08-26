Лавров рассказал о позиции США насчет событий в Белоруссии
Министр иностранных дел РФ встретился с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia, 5-tv.ru
В Москве прошли переговоры Сергея Лаврова с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. Дипломаты полтора часа общались за закрытыми дверями. Как позже рассказал Лавров, Бигэн его заверил, что Вашингтон не заинтересован в создании искусственного кризиса в Белоруссии, а наоборот выступает за диалог между властью и оппозицией.
«Мы в ответ сказали, что поддерживаем такой подход, но если извне белорусскому руководству будут навязывать посредников — будь то ОБСЕ, Евросоюз, белорусы — мудрый народ, они сами смогут определить те формы, в которых может быть организован общенациональный диалог и в которых он поможет преодолеть те сложности, которые сейчас возникли», — подчеркнул министр иностранных дел РФ.
Сергей Лавров призвал Запад поддерживать позитивные тенденции в Белоруссии: например, мирные демонстрации, без провокаций.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по мнению Лаврова, западные страны пытаются расчертить Белоруссию по своим лекалам и перевести мирный процесс в стране на украинский сценарий.
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