Ураган и потоп: Непогода обрушилась на США, Кубу и Пакистан

Тропический шторм Лаура обрушился на побережье Кубы. Ураганный ветер с корнем вырывает деревья. Местные реки переполнены. В одной из провинций мощным потоком снесло мост. Отрезанными от цивилизации оказались больше 30 поселений. Разрушены около тысячи домов.

Сезон дождей привел к мощным потопам и массовым разрушениям в Пакистане. Жертвами стихии уже стали 90 человек. В городе Карачи затоплены дома и центральные улицы. Власти страны привлекли военных для помощи жителям наиболее пострадавших районов.

А в США тушение лесных пожаров обернулось еще одной трагедией. Один из вертолетов, который привлекли для сброса воды, рухнул на землю. Пилот погиб. Как передают местные власти, скорее всего летчик не справился с управлением в сложных условиях. Из-за взрыва топлива пламя разгорелось еще сильнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Хабаровском крае возводят дамбы для защиты от паводков.