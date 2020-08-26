В Хабаровском крае возводят дамбы для защиты от паводков
Ожидается, что уровень реки Амур может подняться еще на полметра.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /EMERCOM of Russia, 5-tv.ru
Власти Хабаровского края готовятся к пику паводка. Для защиты от большой воды в городе возведут временные дамбы. Уже сегодня по прогнозам специалистов уровень реки Амур может подняться еще на полметра. Выезд общественного транспорта на островную часть города могут закрыть в любой момент. Дачников просят как можно скорее покинуть участки. Сегодня во всем регионе обещают дожди и усиление ветра до 20метров в секунду.
Испортилась погода и на Северо-Западе. Мощные ливни вторые сутки продолжаются в Петербурге и Сыктывкаре.
А на Алтае к дождю добавился и крупный град. До конца недели ненастная погода с продолжительными осадками придет в большинство регионов страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что в поселках под Благовещенском топит жилые дома и дачные участки. Но откачать воду по мнению властей — некуда.
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