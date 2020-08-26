Семья депутата из Ростовской области устроила дебош в самолете

Семья депутата Законодательного собрания Ростовской области Валентины Руденко устроила дебош на борту самолета в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 25 августа в салоне Boeing 777 перед вылетом в Москву. Командир воздушного судна вызвал полицейских.

Стражи порядка выяснили, что 63-летняя народная избранница, ее 64-летний супруг, 40-летний сын и невестка яростно выражают недовольство по отношению к своему 68-летнему попутчику. В результате, согласно рапортам членов экипажа самолета, нарушители спокойствия были сняты с рейса и препровождены в дежурную часть транспортной полиции. Пассажиры пояснили правоохранителям, что причиной их поведения стало размещение рядом с ними мужчины.

Чем депутату и ее семье не понравился пассажир-сосед, история умалчивает. В произошедшем разбираются полицейские.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трех человек задержали в Саратове после скандала в больнице из-за тела умершего.