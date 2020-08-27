Искупавшуюся в ледяной воде Бледанс упрекнули в незнании законов физики

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Анастасия Шадская
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Знаменитость проводит отпуск с младшим сыном Семой на юге России.

Фото, видео: Instagram @bledans

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс на 52-м году жизни не боится рисковать — в отпуске в Крыму она смело вошла в ледяную воду водопада. В этот момент звезду снимали на видео. Ролик этого момента она опубликовала в Instagram.

«Как всегда, ищу места силы, Вода минус девять для меня вообще не помеха!» — рассказала Бледанс о купании в «ванне молодости» Большого каньона Крыма.

Instagram @bledans

Похоже, что южное солнце и ледяная вода заставили ведущую забыть о законах физики, согласно которым вода замерзает при нуле градусов. Об этом Эвелине напомнили фанаты.

«Плюс девять градусов, скорее»;

«Вы просто морж! Такая холодная водичка и плаваете»;

«Вода при нуле градусов превращается в лед. У вас минус девять, я в шоке»;

«Минус девять? Вы физику учили?» — уточнили они у звезды.

Эвелину эти расспросы не смутили — она наслаждается отдыхом в компании своего любимого сына Семы и таинственного кавалера. Многих заинтересовало, кто же он, но и на эти вопросы телеведущая предпочла не отвечать. Зато похвалила наследника за покорение новых вершин.

«Можете поздравить Семена с первым серьезным походом в горы», — написала она.

Instagram @bledans

Эвелина Бледанс родила Сему в 2012 году от третьего супруга Александра Семина, с которым позже развелась. Мальчик родился с синдромом Дауна.

Ранее 5-tv.ru писал про секрет молодости Эвелины Бледанс.

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