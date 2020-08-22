«Женщина без возраста»: 51-летняя Бледанс поделилась секретом своей молодости

|
Валентин Черников
66

Актриса и телеведущая рассказала, как привлечь мужское внимание, любовь и благополучие.

Фото, видео: Instagram @bledans

Возраст — не враг женщины, а ее главный помощник и партнер, заявила Эвелина Бледанс. Актриса и теледива призвала подписчиц в Instagram бросить воевать со временем и начать играть с ним в одной команде, дружить и любить его, как делает она сама.

«Я искренне считаю себя женщиной вне возраста. Я никогда не мерила себя, сколько мне лет, никогда не ощущала себя на свой возраст. И если еще лет десять назад мне говорили „конечно, тебе легко жить с такими внешними данными“, то сейчас, дорогие, спустя столько лет вряд ли кто-то может сказать, что это заслуга только моей генетики или природы», — написала Бледанс.

Instagram @bledans

Звезда уверяет, что считает себя более привлекательной̆ сейчас, чем в 30 лет, наслаждается своим возрастом и может открыто о нем говорить. Хотя в опубликованном посте не указала цифру 51.

«У меня сейчас намного больше мужского внимания, и я все также вхожу в список самых сексуальных женщин России. Конечно, многие скажут, что время убивает нашу красоту, появляются морщины, лишние килограммы. Но только с возрастом к нам приходит ощущение собственной̆ ценности, значимости и зрелости. И это состояние притягивает мужчин, это состояние притягивает изобилие и любовь в нашу жизнь», — поделилась секретом Бледанс.

Поклонники знаменитости не поспорили: Эвелина и впрямь источает молодость и сексуальность, и ее отношение к себе послужило бы отличным примером другим.

«Вы большая молодец! Сколько образов, нарядов, фантазии. Всем бы так шикарно выглядеть»;

«Эвелина — пример для подражания многим женщинам!»

«Вам пора создавать школу для женщин», — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Бледанс рассталась с третьим мужем.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
74.10
0.33 87.73
0.30
ТОП-5 самых надежных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

8:47
День Матфея Змеесоса: что можно и нельзя делать 22 августа
8:37
Рабочие пострадали в результате хлопка в Екатеринбурге
8:31
Как быстро восстановить волосы после летнего солнца? — советы трихолога
8:23
«Господи»: как отреагировала на отказ отца от адвоката Пашаева дочь Ефремова?
8:12
«Как я шикарно выгляжу в 61»: жена Гарика Мартиросяна напросилась на комплименты
8:00
ТОП-5 самых надежных мужчин по знаку зодиака

Сейчас читают

«Все очень нечисто»: Валерия озвучила собственную версию гибели Легкоступовой
«Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой
Стало известно, чем накануне занимался Навальный

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок