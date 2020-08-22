«Женщина без возраста»: 51-летняя Бледанс поделилась секретом своей молодости
Актриса и телеведущая рассказала, как привлечь мужское внимание, любовь и благополучие.
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Фото, видео: Instagram @bledans
Возраст — не враг женщины, а ее главный помощник и партнер, заявила Эвелина Бледанс. Актриса и теледива призвала подписчиц в Instagram бросить воевать со временем и начать играть с ним в одной команде, дружить и любить его, как делает она сама.
«Я искренне считаю себя женщиной вне возраста. Я никогда не мерила себя, сколько мне лет, никогда не ощущала себя на свой возраст. И если еще лет десять назад мне говорили „конечно, тебе легко жить с такими внешними данными“, то сейчас, дорогие, спустя столько лет вряд ли кто-то может сказать, что это заслуга только моей генетики или природы», — написала Бледанс.
Звезда уверяет, что считает себя более привлекательной̆ сейчас, чем в 30 лет, наслаждается своим возрастом и может открыто о нем говорить. Хотя в опубликованном посте не указала цифру 51.
«У меня сейчас намного больше мужского внимания, и я все также вхожу в список самых сексуальных женщин России. Конечно, многие скажут, что время убивает нашу красоту, появляются морщины, лишние килограммы. Но только с возрастом к нам приходит ощущение собственной̆ ценности, значимости и зрелости. И это состояние притягивает мужчин, это состояние притягивает изобилие и любовь в нашу жизнь», — поделилась секретом Бледанс.
Поклонники знаменитости не поспорили: Эвелина и впрямь источает молодость и сексуальность, и ее отношение к себе послужило бы отличным примером другим.
«Вы большая молодец! Сколько образов, нарядов, фантазии. Всем бы так шикарно выглядеть»;
«Эвелина — пример для подражания многим женщинам!»
«Вам пора создавать школу для женщин», — отреагировали в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Бледанс рассталась с третьим мужем.
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