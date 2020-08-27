Глава TikTok Кевин Майер заявил об уходе в отставку

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Василий Заика
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Руководитель социальной сети отметил, что ему пришлось серьезно переосмыслить корпоративные приоритеты.

Глава TikTok Кевин Майер заявил об уходе в отставку

Фото: www.globallookpress.com © Thomas Trutschel/photothek.net v

Глава китайской социальной сети TikTok Кевин Майер заявил об уходе в отставку. Примечательно, что руководитель был назначен на должен всего несколько месяцев назад, сообщает ТАСС со ссылкой на CCTV.

Кевин Майер прокомментировал свое решение резким изменением политической обстановки за прошедшие несколько недель.

«Я решил уйти из компании <…> и с болью в душе вынужден сообщить вам об этом», — сказал глава TikTok.

Руководитель соцсети добавил, что подверг серьезному переосмыслению некие корпоративные приоритеты и выразил надежду, что компания, из которой он уходит, придет к светлому будущему.

Социальная сеть TikTok в совокупности с одноименным предложением дает возможность юзерам выкладывать короткие видео. В роли разработчика проекта выступила китайская ByteDance. В Поднебесной соцсеть была запущена в 2016 году под названием Douyin.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что TikTok подал очередной иск к администрации США.

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