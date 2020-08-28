Стоит ли ждать россиянам повышения цен на обучение в вузах?

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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, сколько студентам придется платить за образование.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Aleksandr Schemlyaev, 5-tv.ru

Стоимость обучения в вузах в этом году меняться не будет. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заверил, что все учреждения еще в апреле получили установку сохранить цены. Большинство так и сделали. Тех, кто не прислушался — убедили.

«Мы провели соответствующую работу как с вузами, так и с учредителями. Во всех вузах, где установлены подобные факты, будет произведена корректировка стоимости обучения до уровня 2019 года. Данная работа будет закончена до 1 сентября «, — заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В этом году в стране более миллиона первокурсников. При этом, половина — поступили на бесплатное обучение. Почти 11 с половиной тысяч дополнительных бюджетных мест распределили среди регионов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменится структура ОГЭ в 2021 году. 

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