Стоит ли ждать россиянам повышения цен на обучение в вузах?

Стоимость обучения в вузах в этом году меняться не будет. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заверил, что все учреждения еще в апреле получили установку сохранить цены. Большинство так и сделали. Тех, кто не прислушался — убедили.

«Мы провели соответствующую работу как с вузами, так и с учредителями. Во всех вузах, где установлены подобные факты, будет произведена корректировка стоимости обучения до уровня 2019 года. Данная работа будет закончена до 1 сентября «, — заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В этом году в стране более миллиона первокурсников. При этом, половина — поступили на бесплатное обучение. Почти 11 с половиной тысяч дополнительных бюджетных мест распределили среди регионов.

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