Меркель попросила не связывать дело Навального с «Северным потоком — 2»

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Молодцова Анна
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Канцлер Германии считает, что газопровод должен быть завершен.

Меркель попросила не связывать дело Навального с «Северным потоком — 2»

Фото: www.globallookpress.com © Schacht, Henning

Тема:
Северный поток — 2

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает неправильным связывать дело Алексея Навального с «Северным потоком — 2». По ее мнению, газопровод нужно достроить, а политические вопросы отделять от экономических.

«Я думаю, что мы должны разделять. С нашей точки зрения, „Северный поток — 2“ должен быть завершен. Это проект, который осуществляется экономическими акторами из России и Европы», — произнесла Меркель во время пресс-конференции в Берлине, сообщают РИА Новости.

Она также добавила, что связывать данный экономический проект с вопросом Навального — «нецелесообразно». Кроме того, Меркель подчеркнула, что Берлин выступает против экстерриториальных санкций, которые США хочет ввести против газопровода.

По ее словам, когда появится больше информации о причинах госпитализации Навального, Германия вместе с другими европейскими странами будет работать над выработкой общей реакции на произошедшее.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику «Шарите».

Ранее 5-tv.ru писал, что Генпрокуратура РФ запросила у Германии данные по Навальному.

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