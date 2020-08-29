«Детское «Лебединое»: Артисты балета ведущих театров выступили под окнами Петербургского онкоцентра

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Молодцова Анна
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Организатором мероприятия стал Благотворительный Фонд «ИМ».

В преддверии 1 сентября под окнами детского отделения Петербургского городского онкологического центра состоялась премьера балета «Детское «Лебединое». Перед маленькими пациентами и медперсоналом выступили солисты Михайловского и Мариинского театров, а также танцевальные коллективы других театров Северной столицы.

Инициатором проекта стал Благотворительный Фонд «ИМ», который занимается организацией благотворительных мероприятий с участием звезд балета для помощи детям с онкологическими заболеваниями.

Представленный спектакль стал частью широкого спектра мероприятий, организуемых летом 2020 года под окнами онкоцентра, когда сотни пациентов оказались заперты в палатах из-за пандемии.

Как отметила руководитель пресс-службы Петербургского медицинского учреждения Анна Медведева, даже те, кто видел балет в театре, получили «новые впечатления» от давно знакомого всем спектакля.

«Спектакль в естественных декорациях я лично еще не разу не видела», — сказала она.

О положительных эмоциях, которые подарило детям и взрослым выступление артистов рассказала и мама одной из пациенток онкоцентра Ольга Иванова. По ее словам, такого рода мероприятия очень сильно поднимают настроение ребятам на фоне пандемии.

«Подобные концерты и выступления, в первую очередь, нашим деткам дают радость, потому что мы сидим взаперти с этой пандемией», — сказала женщина.

Петербургский городской онкологический центр является одним из крупнейших и самых молодых онкоцентров в стране. Сейчас здесь проходят лечение 25 детей в возрасте от полугода до 18 лет. С марта 2020 года из-за пандемии коронавируса маленькие пациенты центра не выходят из палат.

Ранее 5-tv.ru писал, что у артистов театра имени Вахтангова обнаружили коронавирус.

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