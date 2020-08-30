По трассе «Таврида» за первые сутки проехало более 30 тысяч автомобилей

В этот четверг на несколько месяцев раньше срока удалось запустить движение на трассе «Таврида». Ее называют главной крымской дорогой. Она связывает Керчь и Севастополь. Теперь это 250 километров идеального дорожного полотна с четырехполосным автомобильным движением. И если раньше этот путь машины проезжали в лучшем случае за семь — девять часов, то теперь — за два с небольшим.

О необходимости возведения новой дороги заговорили почти сразу после присоединения Крыма. Старая керченская трасса не справлялась с резко возросшей нагрузкой, а ведь именно по ней шел основной поток грузов из России. Строительство началось три года назад. За это время тут появилось 20 транспортных развязок, 123 путепровода и 15 мостов. Пропускная способность — более 40 тысяч автомобилей в сутки. По трассе на Aurus в этот четверг проехал президент страны.

»Другой уровень, другой мир. Я сейчас на вертолете летел, специально подлетел, чтобы посмотреть. Практически над всей трассой пролетели. Конечно, впечатляет. Красиво. Современный объект!» — подчеркнул российский лидер.

Одно из главных преимуществ трассы в том, что она построена в обход населенных пунктов. При этом президент обратил внимание, что необходимо сделать так, чтобы у туристов была возможность прямо с трассы съехать к побережью и насладиться неповторимой крымской природой.

«Сейчас мы с министром говорили, ответвления будем делать необходимые для жителей Крыма, для севастопольцев, для приезжающих сюда туристов к Южному берегу Крыма. Это, безусловно, даст хороший толчок в развитии. Это так же важно, как энергетика, как вода, кстати, этот вопрос мы еще должны дорешать, и мы это сделаем», — отметил Владимир Путин.

«Таврида» уже в этом сезоне обеспечила основной поток туристов. За первые сутки по ней проехали более 30 тысяч автомобилейА совсем скоро она позволит местным жителям и гостям Крыма свободно и с комфортом путешествовать по всему полуострову.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подарили Путину на открытии трассы "Таврида".