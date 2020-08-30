Рейсовый автобус опрокинулся в кювет в Дагестане

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Карина Бернтгольц
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По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек.

Рейсовый автобус опрокинулся в кювет в Дагестане

Фото: www.globallookpress.com

Автобус, следующий рейсом Махачкала — Москва, опрокинулся в кювет в Тарумовском районе Дагестана этой ночью. По предварительным данным, у него отлетело колесо. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД, в салоне транспортного средства находились 45 человек. Из них 11 в результате аварии получили травмы. В настоящий момент все пострадавшие госпитализированы. Погибших нет. 

На месте происшествия дежурят экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

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