Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве

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Алиса Маркова
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Президент России провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой.

Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве

Фото: www.globallookpress.com © Kremlin Pool

Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились встретиться в Москве в ближайшие недели. Об этом сообщили в Кремле по итогам телефонного разговора, который состоялся в воскресенье, 30 августа, между президентами России и Белоруссии.

Отмечается, что главы государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и расширение сотрудничества по всем направлениям. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, точной даты встречи президентов в российской столице пока нет.

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