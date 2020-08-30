Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве

Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились встретиться в Москве в ближайшие недели. Об этом сообщили в Кремле по итогам телефонного разговора, который состоялся в воскресенье, 30 августа, между президентами России и Белоруссии.

Отмечается, что главы государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и расширение сотрудничества по всем направлениям. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, точной даты встречи президентов в российской столице пока нет.