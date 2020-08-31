🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 августа, Луна в Водолее благоприятствует для встреч с друзьями и единомышленниками. Но стоит быть внимательнее при работе с электроприборами.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 августа, Луна в знаке Водолея потворствует интеллектуальной и научной работе. Идеальное время для встреч как с друзьями, так и с близкими по духу коллегами и соратниками. А вот любую работу с электричеством и обращение в официальные инстанции лучше отложить.
♈ Овен
Как вы ведете себя, когда эмоции окружающих вас людей накаляются, дорогие Овны? Объявляете всем войну или берете на себя роль посредника? А может, было бы лучше отойти в сторону и сосредоточиться на собственных интересах? Это будет самым лучшим решением.
Космический совет: иногда нужно уметь отстраняться от ситуации и думать о себе.
♉ Телец
Тельцы, не всегда следует уделять внимание только реальному миру. Иногда стоит задуматься и о мире духовном. Подумайте о своих потребностях, о саморазвитии и совершенствовании, выстроите цели на ближайшее будущее и двигайтесь к ним.
Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему «я».
♊ Близнецы
Близнецы, это был нелегкий год, но нельзя забывать об оптимизме. Даже если у вас не получилось ничего из задуманного, именно сейчас Вселенная дает вам шанс пересмотреть поставленные перед собой цели и задачи. Самое время выбрать новый путь и следовать ему, даже если это кажется необдуманным.
Космический совет: пересмотрите свои цели.
♋ Рак
Избавление от боли прошлого — не всегда радостный процесс. Раки, вам стоит принять то, что исцеление может причинять боль. Но зато уже совсем скоро это станет опытом, которые приведет вас к счастью и уверенности в собственных силах.
Космический совет: отдайтесь исцелению целиком.
♌ Лев
Вселенная не любит колебаний, Львы. Если вы приняли какое-то решение и начали менять что-то в своей жизни, то не изменяйте самим себе. Следуйте своему плану, и судьба обязательно устроит все именно так, как нужно вам.
Космический совет: сделайте выбор и следуйте ему.
♍ Дева
Все провожают вас заинтересованными взглядами, и есть, почему, Девы! Но помните, что не все то золото, что блестит. Многие из новых поклонников не планируют оставаться с вами надолго. Одиночкам, восстанавливающим душевные силы после болезненного разрыва, такое внимание может прийтись по душе, но не стоит им увлекаться. Тем из вас, кому сейчас нелегко, стоит помнить, что и это тоже пройдет.
Космический совет: ваш природный магнетизм зашкаливает.
♎ Весы
Весам придется столкнуться с серьезными трудностями. Что-то может помешать проекту, над которым вы давно работали. Не бойтесь тяжелой работы, не слушайте протестов несогласных. Придерживайтесь первоначального плана и игнорируйте всех, кто пытается вам помешать.
Космический совет: придется серьезно потрудиться, чтобы все получилось.
♏ Скорпион
Есть два типа людей в этом мире: те, кто ждут изменений, и те, кто эти изменения вершат. Кто вы в этом списке, Скорпион? Обратите внимание на окружающие сигналы и воспользуйтесь нужным моментом, чтобы вернуть себе то, что вы уже однажды потеряли. Самое время для больших свершений, вы этого достойны!
Космический совет: живите моментом!
♐ Стрелец
Пришло время перейти от тревог к спокойной жизни. Стрельцы, все плохое осталось позади — и гнев, и печаль, и переживания по поводу неудач. Нельзя изменить прошлое, а вот настоящее и будущее вам подвластны. Возьмите себя в руки и помните о сиюминутных делах и свершениях.
Космический совет: оставьте все горести позади.
♑ Козерог
Козерогам пора вспомнить о своей семье — не только о супруге, детях, братьях и родителях, но и о дальних родственниках. Может быть, пора провести давно намечавшееся семейное торжество? Так все наконец смогут пообщаться. А если вы находитесь в процессе помолвки или подготовки к свадьбе, то пора знакомиться и с новыми родственниками.
Космический совет: уделите время своей семье.
♒ Водолей
Водолеи, вы находитесь на поворотном этапе своей жизни. Нужно понять это, принять себя такими, какие вы есть, и перестать думать о мнении окружающих. Вы — то, что имеет значение, а не чужие пересуды. Хватит объяснять всем и каждому свои интересы и увлечения, прекратите извиняться за свои убеждения.
Космический совет: примите себя и откройтесь миру.
♊ Рыбы
Рыбы, спорт и движение важны для вашего здоровья. Но они должны приносить радость и удовлетворение, а не быть источником пыток. Пересмотрите свои упражнения, попробуйте танцы, йогу или плаванье.
Космический совет: научитесь работать со своим телом, а не против него.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю 31 августа по 6 сентября.
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