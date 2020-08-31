🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 августа, Луна в знаке Водолея потворствует интеллектуальной и научной работе. Идеальное время для встреч как с друзьями, так и с близкими по духу коллегами и соратниками. А вот любую работу с электричеством и обращение в официальные инстанции лучше отложить.

♈ Овен

Как вы ведете себя, когда эмоции окружающих вас людей накаляются, дорогие Овны? Объявляете всем войну или берете на себя роль посредника? А может, было бы лучше отойти в сторону и сосредоточиться на собственных интересах? Это будет самым лучшим решением.

Космический совет: иногда нужно уметь отстраняться от ситуации и думать о себе.

♉ Телец

Тельцы, не всегда следует уделять внимание только реальному миру. Иногда стоит задуматься и о мире духовном. Подумайте о своих потребностях, о саморазвитии и совершенствовании, выстроите цели на ближайшее будущее и двигайтесь к ним.

Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему «я».

♊ Близнецы

Близнецы, это был нелегкий год, но нельзя забывать об оптимизме. Даже если у вас не получилось ничего из задуманного, именно сейчас Вселенная дает вам шанс пересмотреть поставленные перед собой цели и задачи. Самое время выбрать новый путь и следовать ему, даже если это кажется необдуманным.

Космический совет: пересмотрите свои цели.

♋ Рак

Избавление от боли прошлого — не всегда радостный процесс. Раки, вам стоит принять то, что исцеление может причинять боль. Но зато уже совсем скоро это станет опытом, которые приведет вас к счастью и уверенности в собственных силах.

Космический совет: отдайтесь исцелению целиком.