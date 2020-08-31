Президент Дональд Трамп назвал силу единственным методом борьбы с беспорядками

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Анастасия Шадская
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Американский лидер раскритиковал демократов за нежелание остановить протесты в городах США.

Президент Дональд Трамп назвал силу единственным методом борьбы с беспорядками

Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

Действующий американский президент и кандидат на переизбрание Дональд Трамп раскритиковал демократическую партию. Он указал на полную анархию, что творится в подвластных им городах и призвал их воспользоваться силой, пишет ТАСС.

Наибольшее возмущение у Трампа вызывал мэр города Портленд в штате Орегон, Тед Уилер. Уже более трех месяцев там творится полный беспредел из-за участников движения Black Lives Matter («Жизнь Темнокожих Имеет Значение» — Прим. ред.). На своей странице в Twitter Трамп написал, что Уилер — «безумный демократ», который позволяет митингующим разрушать целый город.

Twitter @realDonaldTrump

Также Трамп привел свой, республиканский, метод решения проблемы, который отклоняют демократы.

«Единственный способ остановить насилие в криминализированных городах, которыми управляют демократы, это сила!» — написал он в Twitter.

Twitter @realDonaldTrump

Чтобы остановить беспорядки, мародерство, нападения на полицию и простых жителей Портленда, Трамп предложил ввести в город Национальную гвардию. Но администрация вновь отказала ему. Позицию президента поддержали и в Министерстве внутренней безопасности США. Если бы не сопротивление властей, они бы давно подавили протестантов и навели там порядок.

Протесты движения Black Lives Matter идут во многих городах, но именно в Портленде ситуация обстоит особенно плохо.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение политолога о шансах Дональда Трампа на переизбрание.

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