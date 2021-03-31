«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?

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Виктория Андреева
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В сети появилась информация о бывшем возлюбленном новоиспеченной супруги Арсения Шульгина.

Фото, видео: Instagram @lianavolkovaa

В августе 2020-го состоялось одно из главных светских мероприятий года — свадьба младшего сына певицы Валерии, Арсения Шульгина. Избранницей молодого человека стала 21-летняя блогер и модель Лиана Волкова.

Как и следовало того ожидать, не все поклонники звездной семьи «одобрили» выбор Арсения. Так, многим показалось странным, что сладкая парочка сыграла свадьбу всего через год после знакомства. Именно поэтому Лиану подозревают в беременности. А кто-то и вовсе считает, что таким образом девушка могла проложить себе путь в «большое будущее». Тем более, что и прошлый ее кавалер был отнюдь не простым работягой.

Instagram @lianavolkovaa

По информации Woman Journal, экс-бойфренд Волковой — сын действующего мэра Владивостока, гонщик Артур Гуменюк. Как выяснилось, до недавнего времени Лиана проживала в Благовещенске, где и познакомилась с юношей. Их отношения были очень серьезными: парень не только красиво ухаживал за любимой, но даже открыл для нее шоурум. В общем, делал все, чтобы красавица чувствовала себя счастливой.

Несмотря на старания Артура, бизнес девушки вскоре прогорел: Лиана отказывалась платить несовершеннолетним моделям за съемки в рекламе ее бутика, в связи с чем неоднократно имела проблемы с законом.

Instagram @arturgumenyuk

«Очень странная девица…»

«М-да… Как еще женить на себе Шульгина, если не по залету?»

«Не получилось с сыном мэра, здесь решила попытать счастье!»

«Кажется мне, неспроста она в этой семейке появилась!» — продолжают обсуждать Лиану пользователи сети.

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