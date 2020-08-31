«Куколки-малышки»: фото сестры Жанны Фриске с младенцем вызвало ажиотаж в сети
34-летняя Наталья сообщила поклонникам о новом статусе.
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Фото, видео: Instagram @friske_natalia
Сестра трагически скончавшейся певицы Жанны Фриске Наталья неожиданно для всех появилась на публике с младенцем на руках. Поклонники опешили: неужели в семье селебрити пополнение? Но все оказалось чуть-чуть прозаичнее.
Фриске опубликовала в Instagram фотоотчет с недавно прошедших крестин. Как выяснилось, близкие друзья звезды попросили ее стать восприемницей их крошечной малышки. Судя по кадрам, новому статусу 34-летняя Наталья несказанно рада.
«Сегодня я стала крестной мамой одной красивой девочки по имени Анастасия!» — сообщила она фолловерам.
Поклонники от всей души поздравили Фриске, а также одарили ее массой комплиментов, заметив, что это — прекрасный родительский опыт. Как известно, собственными малышами сестра покойной певицы обзавестись пока не успела.
«Какая ты красивая! Нереальная просто!»
«Поздравляю вас, это очень трогательно и ответственно одновременно!!!»
«Класс! Такие куколки-малышки!»
«Наташ, тебе так идет этот образ! Давай скорее своих!» — писали фанаты селебрити.
Ранее 5-tv.ru показал таинственного кавалера Натальи Фриске.
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