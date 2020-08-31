Михаил Ефремов попросил суд выполнить его «последнее желание»

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Василий Заика
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Ходатайство адвоката актера о проведении очередной биологической экспертизы было отклонено.

Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Устроивший «пьяное» ДТП на Смоленской площади в Москве актер Михаил Ефремов в ходе очередного заседания Пресненского суда попросил о «последнем желании». В ходе процесса адвокат заслуженного артиста РФ Эльман Пашаев заявил ходатайство о проведении новой биологической экспертизы.

Защитник обвиняемого настаивал, что в автомобиле знаменитости были якобы обнаружены неопознанные следы неких третьих лиц. Когда официальная просьба адвоката Михаила Ефремова была отклонена, за дело взялся сам актер и заявил председательствующему судье Елене Абрамовой о «последнем желании».

Обвиняемый настаивал, что ни разу в жизни не садился за руль машины будучи нетрезвым.

«Ваша честь, я в изумлении. На всех кадрах виден след у меня на шее от ремня безопасности. Видно, что я не в себе, не только пьян. В старину суд выполнял последнее желание приговоренного к казни. Меня приговорили к казни еще 9 июня на всех федеральных каналах, куда так любят ходить адвокаты потерпевших. Я вас прошу — выполните мое последнее желание. Назначьте биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности. Я никогда не садился пьяным за руль. Прошу суд принять наше ходатайство», — заявил Михаил Ефремов.

В свою очередь, адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отметил, что обвиняемому спустя десять дней после аварии была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно документам, Михаил Ефремов заявлял, что в 21.56 по московскому времени 8 июня ехал на исправной машине по Смоленскому бульвару.

Защитник потерпевшей стороны подчеркнул, что актер 18 июня отдавал себе отчет о своих действиях и ясно отвечал на вопросы врачей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ефремов вновь отказался от своего адвоката.

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