Ефремов вновь отказался от своего адвоката
У актера, устроившего «пьяное» ДТП, остались только два защитника в суде.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, пресс-служба Пресненского суда
Михаил Ефремов на очередном заседании Пресненского суда в Москве по делу о смертельном ДТП, устроенном актером на Смоленской площади, отказался от своего адвоката — теперь защищать интересы артиста будет только Пашаев и Шергородская. Около недели назад артист отказывался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, но позже вновь заключил с ним контракт.
Также сообщается, что защита Ефремова намерена допросить второго свидетеля, который утверждал, что в ДТП с участием артиста его не было за рулем. Планируется, что он будет допрошен по видеосвязи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Добровинский объяснил, зачем Ефремов вернулся к работе с Пашаевым.
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