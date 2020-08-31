Ефремов вновь отказался от своего адвоката

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Нюра Незванова
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У актера, устроившего «пьяное» ДТП, остались только два защитника в суде.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, пресс-служба Пресненского суда

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Михаил Ефремов на очередном заседании Пресненского суда в Москве по делу о смертельном ДТП, устроенном актером на Смоленской площади, отказался от своего адвоката — теперь защищать интересы артиста будет только Пашаев и Шергородская. Около недели назад артист отказывался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, но позже вновь заключил с ним контракт.

Также сообщается, что защита Ефремова намерена допросить второго свидетеля, который утверждал, что в ДТП с участием артиста его не было за рулем. Планируется, что он будет допрошен по видеосвязи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Добровинский объяснил, зачем Ефремов вернулся к работе с Пашаевым.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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