Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине

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Василий Заика
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По словам Тевана Бадасяна, он по собственной инициативе вышел на связь с адвокатом заслуженного артиста РФ.

Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Свидетель защиты устроившего «пьяное» ДТП на Смоленской площади в Москве актера Михаила Ефремова заявил в Пресненском суде о некоем мужчине, который якобы сел в машину обвиняемого перед аварией.

По словам Тевана Бадасяна, вечером в злополучный день (8 июня — Прим.ред.) он отправился в магазин в Плотниковом переулке за сигаретами. Около 22.00 по московскому времени свидетель заметил человека, который сел на заднее сиденье внедорожника.

«Этот мужчина сравнялся с автомобилем Jeep Grand Cherokee, номер 808, точно не помню, но он „блатной“ был. Человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще», — цитирует Тевана Бадасяна РИА Новости.

Свидетель защиты актера добавил, что вышел на связь с Эльманом Пашаевым по собственной инициативе. При этом, мужчина отказался предоставить суду номер телефона продавца «контрабандных» сигарет, чтобы «не подставлять человека».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов попросил суд выполнить его «последнее желание».

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