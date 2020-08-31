Дважды бабушка: у Веры Сотниковой родился внук

Актриса театра и кино Вера Сотникова души не чает в своем сыне Яне. Совсем недавно он подарил ей второго внука. Об этом он рассказал в эфире передачи «Судьба человека».

«Теперь у мамы два прекрасных маленьких внука», — заявил сын Сотниковой.

Актриса выразила радость за своего сына, который наконец-то стал счастлив в отношениях. С предыдущей женой Ян расстался вскоре после рождения первенца. Его сын Максим родился в 2009 году и теперь проживает с матерью.

Вера Сотникова рано обзавелась семьей. Первый и единственный ребенок появился на свет, когда актрисе было 19 лет. Спустя девять месяцев после рождения Яна брак с Юрием Никольским закончился разводом. Ради учебы в Школе-студии МХАТ ей пришлось отправить ребенка к бабушке, но к десятому классу она забрала его к себе. С папой Ян начал общаться только когда ему исполнилось 20. Отец, ранее не проявлявший к сыну никаких чувств, сам захотел наладить контакт с сыном.

60-летняя артистка Вера Сотникова снялась в более, чем в сорока кинофильмах, таких как «Королева Марго», «Курьер», «Битва трех королей», «Рыцарский роман» и многих других.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что Вера Сотникова оказалась должна несуществующему банку миллион рублей.