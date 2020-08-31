«Полет нормальный!» — Дмитрий Певцов опроверг информацию о коме
Актер записал гневный видеоролик, в котором пожелал журналистам «чтобы про них такое писали».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Instagram @dima_pevtsov
Госпитализированный ранее актер Дмитрий Певцов записал видео из больничной палаты. В нем он опроверг информацию о том, что впал в кому, которая недавно появилась в некоторых СМИ.
Артист попросил не верить в такие заголовки газет и назвал журналистов, которые написали об ухудшении его здоровья «паскудниками». Роликом он поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram.
«Что хочется пожелать тем, кто публикует и составляет подобную чушь. Вы паскудники, не более того. Пусть ваши родственники прочитают о вас такую информацию», — сказал Певцов.
Также он отметил, что чувствует себя отлично, температуры нет. Особенно актера впечатлила больница в Коммунарке, она даже напомнила Певцову космический корабль. Дмитрий заявил, что с радостью остался бы в ней подольше.
Состояние актера резко ухудшилось 29 августа. Медики диагностировали Певцову пневмонию, от которой Дмитрий сейчас лечится. Болезнь артиста внесла существенные коррективы в работу театра «Ленком». Руководству пришлось заменить несколько спектаклей при участии Дмитрия, один отменить совсем.
Ранее 5-tv.ru писал, как Дмитрий Певцов эмоционально вступился за коллегу по цеху Александру Захарову. Дочь знаменитого режиссера Марка Захарова, скончавшегося год назад, заподозрили в алкоголизме.
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