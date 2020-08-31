«Полет нормальный!» — Дмитрий Певцов опроверг информацию о коме

|
Татьяна Меркер
341

Актер записал гневный видеоролик, в котором пожелал журналистам «чтобы про них такое писали».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Instagram @dima_pevtsov

Госпитализированный ранее актер Дмитрий Певцов записал видео из больничной палаты. В нем он опроверг информацию о том, что впал в кому, которая недавно появилась в некоторых СМИ.

Артист попросил не верить в такие заголовки газет и назвал журналистов, которые написали об ухудшении его здоровья «паскудниками». Роликом он поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram.

«Что хочется пожелать тем, кто публикует и составляет подобную чушь. Вы паскудники, не более того. Пусть ваши родственники прочитают о вас такую информацию», — сказал Певцов.

Также он отметил, что чувствует себя отлично, температуры нет. Особенно актера впечатлила больница в Коммунарке, она даже напомнила Певцову космический корабль. Дмитрий заявил, что с радостью остался бы в ней подольше.

Состояние актера резко ухудшилось 29 августа. Медики диагностировали Певцову пневмонию, от которой Дмитрий сейчас лечится. Болезнь артиста внесла существенные коррективы в работу театра «Ленком». Руководству пришлось заменить несколько спектаклей при участии Дмитрия, один отменить совсем.

Ранее 5-tv.ru писал, как Дмитрий Певцов эмоционально вступился за коллегу по цеху Александру Захарову. Дочь знаменитого режиссера Марка Захарова, скончавшегося год назад, заподозрили в алкоголизме.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.80
-0.84 87.83
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:31
«Дамы, что с вашим вкусом?»: Володина шокирована, что солист Littlе Вig не привлекает женщин
0:15
1 сентября — День знаний в России. История, традиции, новые реалии
0:01
Мурашко поздравил студентов и преподавателей-медиков с началом учебного года
23:46
«Полет нормальный!» — Дмитрий Певцов опроверг информацию о коме
23:32
Как будет выглядеть учебный процесс в школах, рассказала глава Роспотребнадзора
23:18
Сколько получит Эльман Пашаев за защиту Ефремова?

Сейчас читают

ТОП-4 пар по знаку зодиака, где мужчина всегда становится подкаблучником
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Все пенсионеры смогут получить выплату в размере пяти тысяч рублей в октябре. Но при одном условии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок