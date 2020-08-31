Госпитализированный ранее актер Дмитрий Певцов записал видео из больничной палаты. В нем он опроверг информацию о том, что впал в кому, которая недавно появилась в некоторых СМИ.

Артист попросил не верить в такие заголовки газет и назвал журналистов, которые написали об ухудшении его здоровья «паскудниками». Роликом он поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram.

«Что хочется пожелать тем, кто публикует и составляет подобную чушь. Вы паскудники, не более того. Пусть ваши родственники прочитают о вас такую информацию», — сказал Певцов.

Также он отметил, что чувствует себя отлично, температуры нет. Особенно актера впечатлила больница в Коммунарке, она даже напомнила Певцову космический корабль. Дмитрий заявил, что с радостью остался бы в ней подольше.

Состояние актера резко ухудшилось 29 августа. Медики диагностировали Певцову пневмонию, от которой Дмитрий сейчас лечится. Болезнь артиста внесла существенные коррективы в работу театра «Ленком». Руководству пришлось заменить несколько спектаклей при участии Дмитрия, один отменить совсем.

Ранее 5-tv.ru писал, как Дмитрий Певцов эмоционально вступился за коллегу по цеху Александру Захарову. Дочь знаменитого режиссера Марка Захарова, скончавшегося год назад, заподозрили в алкоголизме.