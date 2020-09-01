🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 сентября, Венера в знаке Водолея благоприятствует тому, чтобы позволить себе отдохнуть. Идеальное время для того, чтобы побыть наедине со своими мыслями, услышать свой внутренний голос и последовать ему. Также стоит быть аккуратней на дорогах, высок риск травмоопасности.

♈ Овен

Перестаньте так много обдумывать каждый свой шаг, просто делайте его. Отпустите все обиды, чувство вины и расслабьтесь, вас не ожидает никаких опасностей. Помните, что вы никого не подводите, следуя за своей мечтой.

Космический совет: доверьтесь своему внутреннему голосу.

♉ Телец

Не переставайте себя баловать. Купите наконец то, что давно хотели, встретьтесь с теми, кому давно обещали. Звезды благоволят к смене места работы и новым начинаниям. Живите настоящим моментом и больше улыбайтесь, вы же и сами знаете, как вам идет улыбка.

Космический совет: совершите что-нибудь спонтанное.

♊ Близнецы

Остановитесь в бешеной гонке жизни, выдохните, оглядитесь по сторонам. Все складывается так, как должно, вам не о чем беспокоиться. Впереди только спокойные берега, где царит процветание. Старайтесь думать только позитивно и транслировать это в массы.

Космический совет: дайте себе расслабиться.

♋ Рак

Раки в последнее время сильно перерабатывают, так что самое время наконец дать своему телу то, чего оно заслуживает, будь то отдых, питание, упражнения или терапия. Всех денег мира не заработать, как бы вы не пытались, поэтому относитесь к жизни и работе проще.

Космический совет: займитесь своим здоровьем.