🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
Венера в Водолее благоприятствует тому, чтобы отложить дела и немного расслабиться. Стоит уделить время себе и своему телу.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 сентября, Венера в знаке Водолея благоприятствует тому, чтобы позволить себе отдохнуть. Идеальное время для того, чтобы побыть наедине со своими мыслями, услышать свой внутренний голос и последовать ему. Также стоит быть аккуратней на дорогах, высок риск травмоопасности.
♈ Овен
Перестаньте так много обдумывать каждый свой шаг, просто делайте его. Отпустите все обиды, чувство вины и расслабьтесь, вас не ожидает никаких опасностей. Помните, что вы никого не подводите, следуя за своей мечтой.
Космический совет: доверьтесь своему внутреннему голосу.
♉ Телец
Не переставайте себя баловать. Купите наконец то, что давно хотели, встретьтесь с теми, кому давно обещали. Звезды благоволят к смене места работы и новым начинаниям. Живите настоящим моментом и больше улыбайтесь, вы же и сами знаете, как вам идет улыбка.
Космический совет: совершите что-нибудь спонтанное.
♊ Близнецы
Остановитесь в бешеной гонке жизни, выдохните, оглядитесь по сторонам. Все складывается так, как должно, вам не о чем беспокоиться. Впереди только спокойные берега, где царит процветание. Старайтесь думать только позитивно и транслировать это в массы.
Космический совет: дайте себе расслабиться.
♋ Рак
Раки в последнее время сильно перерабатывают, так что самое время наконец дать своему телу то, чего оно заслуживает, будь то отдых, питание, упражнения или терапия. Всех денег мира не заработать, как бы вы не пытались, поэтому относитесь к жизни и работе проще.
Космический совет: займитесь своим здоровьем.
♌ Лев
Вас, как и Раков, стало слишком заботить финансовое состояние. Не гонитесь за деньгами, уделите время близким, это точно окупится. Самое время посмотреть новый фильм и начать читать хорошую книгу и как-нибудь себя побаловать.
Космический совет: уделите время семье.
♍ Дева
Девам нужно очень внимательно посмотреть на свое окружение, возможно, среди друзей и знакомых есть тот, кто в скором времени вас подставит или обманет. Будьте бдительны. Старым проверенным годами друзьям стоит напомнить как вы их цените.
Космический совет: не стоит доверять всем.
♎ Весы
Только что закончилась важная глава в вашей жизни, уступив место другой. Встретьте изменения достойно и радостно. Скоро все ваши мечты и фантазии станут реальными. Не забывайте про свою семью, сейчас самое время позвонить или даже навестить родителей, помните, они любят вас больше всех на свете.
Космический совет: отпустите все обиды и перестаньте злиться.
♏ Скорпион
Вы хорошо поработали, можете себя похвалить. Скоро все ваши вложения сил и денег начнут приносить плоды. Дела пойдут в гору, запустятся «зависшие» проекты, появится много предложений о сотрудничестве, возможно, вам даже предложат повышение.
Космический совет: будьте готовы к переменам.
♐ Стрелец
Сделайте один шаг навстречу Вселенной, и Вселенная сделает десять шагов навстречу вам. «Как» и «почему» — это не то, о чем вам следует беспокоиться. Попробуйте начать зарабатывать на своем увлечении или хобби. Например, выставите на продажу свою картину, о вашем таланте пора узнать миру.
Космический совет: воспользуйтесь шансом круто изменить свою жизнь.
♑ Козерог
Вдохните смелость и выдохните страхи. Вы идете правильным путем и скоро обнаружите подтверждение этим словам. Вселенная готовит вам нечто впечатляющее, будьте готовы к положительным изменениям. Найдите минутку, чтобы заглянуть внутрь себя.
Космический совет: заново познакомьтесь с самим собой.
♒ Водолей
У вас еще есть четыре месяца на то, чтобы реализовать все задуманное. Не торопитесь жить и не суетитесь. Обратите внимание на знаки, которые посылает вам Вселенная, если вы сможете их прочитать, вам откроется истина.
Космический совет: обратите внимание на знаки.
♊ Рыбы
Для Рыб сегодня — лучший день, чтобы прислушиваться к своему внутреннему голосу и внести позитивный сдвиг в динамику ваших отношений. У одиноких рыб есть вероятность встретить свою половинку. Вы сразу поймете, что он «тот самый».
Космический совет: кто-то особенный скоро появится в вашей жизни.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю 31 августа по 6 сентября.
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