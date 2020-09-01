Школьник без маски на уроках родителям во Франции обойдется в 135 евро

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Власти подчеркивают, что резкий всплеск новых случаев заражения COVID-19 может привести к очередному общенациональному карантину.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Во Франции, с сегодняшнего дня, вводится обязательный масочный режим. Власти признаются — резкий всплеск новых случаев заражения коронавоирусом может привести к очередному общенациональному карантину.

Неблагоприятную эпидобстановку в стране связывают с началом учебного года. Школьников, которые впервые с начала пандемии сядут за парты теперь не пустят на занятия без медицинской маски. Нарушителям грозит штраф — 135 евро. Родители учеников уже заявили, что против таких мер.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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