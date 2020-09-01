«Даже встать не могла»: беременность Натальи Подольской протекает тяжело

|
Анастасия Шадская
77

Свекровь певицы рассказала в интервью секреты своей невестки.

«Даже встать не могла»: беременность Натальи Подольской протекает тяжело

Фото: Instagram @nataliapodolskaya

Недавно певица Наталья Подольская перестала скрывать от фанатов факт своей второй беременности. А теперь стало известно, что у нее уже возникли проблемы, пишет Starhit.ru.

Подробностями личной жизни Подольской и ее супруга Владимира Преснякова поделилась его мать, Елена Преснякова. Это случилось на шоу «Секрет на миллион», которое еще даже не вышло в эфир. Однако из трейлера к выпуску поклонники пары узнали, что период ожидания второго малыша дается будущей маме нелегко.

«Она даже встать не могла», — рассказала Елена, заставив всех гадать, что же случилось с Подольской.

Возможно, речь идет о травме позвоночника, полученной Натальей в прошлом году. Она повредила поясницу, потребовалось несколько дней полного покоя для восстановления.

Впрочем, есть и хорошие новости — пара уже знает пол ребенка, а также выбирает ему имя. Никита Пресняков, сын музыканта от брака с Кристиной Орбакайте, признался, что отец давно все ему рассказал.

«Папа мне уже проболтался», — сообщил Никита.

Пресняков-младший и сам женат, но фанаты до сих пор не слышали от него новостей о прибавлении в семействе. Пара сочеталась браком три года назад.

Первенец Натальи Подольской и Владимира Преснякова появился на свет в 2015 году. Недавно семья отметила пятилетие маленького Артемия.

Ранее 5-tv.ru писал про странности с беременностью Натальи Подольской.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
73.58
-0.22 88.15
0.32
Лунный календарь на сентябрь 2020: Что можно и нельзя делать

Последние новости

20:24
Вера Алентова в платиновом парике изменилась до неузнаваемости
20:12
Финалисты конкурса «Лидеры России» установили на Эльбрусе «Знамя Победы»
20:04
Открытый урок: какие темы обсудил Путин со школьниками?
19:53
Тихановская ответила на вопрос о принадлежности Крыма
19:46
С цветами и портфелями: ТОП-10 звезд, чьи дети пошли в первый класс в 2020 году
19:35
«Даже встать не могла»: беременность Натальи Подольской протекает тяжело

Сейчас читают

«Могла отвести от себя смерть»: Таролог о трагической гибели Легкоступовой
«Лезет по головам»: таролог раскрыла истинную сущность жены сына Валерии
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок