«Даже встать не могла»: беременность Натальи Подольской протекает тяжело

Недавно певица Наталья Подольская перестала скрывать от фанатов факт своей второй беременности. А теперь стало известно, что у нее уже возникли проблемы, пишет Starhit.ru.

Подробностями личной жизни Подольской и ее супруга Владимира Преснякова поделилась его мать, Елена Преснякова. Это случилось на шоу «Секрет на миллион», которое еще даже не вышло в эфир. Однако из трейлера к выпуску поклонники пары узнали, что период ожидания второго малыша дается будущей маме нелегко.

«Она даже встать не могла», — рассказала Елена, заставив всех гадать, что же случилось с Подольской.

Возможно, речь идет о травме позвоночника, полученной Натальей в прошлом году. Она повредила поясницу, потребовалось несколько дней полного покоя для восстановления.

Впрочем, есть и хорошие новости — пара уже знает пол ребенка, а также выбирает ему имя. Никита Пресняков, сын музыканта от брака с Кристиной Орбакайте, признался, что отец давно все ему рассказал.

«Папа мне уже проболтался», — сообщил Никита.

Пресняков-младший и сам женат, но фанаты до сих пор не слышали от него новостей о прибавлении в семействе. Пара сочеталась браком три года назад.

Первенец Натальи Подольской и Владимира Преснякова появился на свет в 2015 году. Недавно семья отметила пятилетие маленького Артемия.

Ранее 5-tv.ru писал про странности с беременностью Натальи Подольской.