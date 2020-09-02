«Борьба мужественного человека» — Вениамин Смехов почтил память Бориса Клюева

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Софья Зуева
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Знаменитый актер поделился воспоминаниями о том, когда общался со звездой «Ворониных» в последний раз.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

На 77-м году жизни скончался народный артист России Борис Клюев. Трагическое событие в интервью 5-tv.ru прокомментировал Вениамин Смехов.

«Тут только руками развести, это очень и очень печально. Я знаю, сколько за этим днем шло большой борьбы мужественного, талантливого и замечательного человека, чудесного актера и педагога, и моего товарища Бори Клюева. Это очень большое несчастье», — с сожалением отметил артист.

Также актер выразил глубокие соболезнования семье и близким Клюева и рассказал, при каких обстоятельствах общался с ним в последний раз.

«Я с ним виделся, когда сидел на записи мне посвященной передаче, и Боря с экрана говорил мне хорошие слова. И я ему по телефону сказал: „Спасибо“», — вспомнил Смехов.

Борис Клюев скончался в Москве 1 сентября от рака легких. Звезда «Ворониных» боролся с тяжелым онкологическим заболеванием несколько лет.

Народный артист сыграл в более чем ста фильмах и сериалах, в том числе «Д’Артаньян и три мушкетера», где также снялся Вениамин Смехов, «Жизнь Берлиоза», «Король Лир», «Королева Марго», «Графиня де Монсоро» и многих других.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Малом театре подтвердили смерть Бориса Клюева.

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