Скончался автор хита «I Like To Move It» Эрик Морилло

В США скончался известный музыкант и продюсер Эрик Морилло. О трагическом событии сообщил портал TMZ.

Тело 49-летнего диджея обнаружили 1 сентября в Майами Бич. Обстоятельства смерти устанавливаются.

Отмечается, что музыкант скончался спустя несколько недель после ареста по обвинению в сексуальных домогательствах. Как сообщила предполагаемая жертва, после диджей-сета оба пришли домой к музыканту, после чего продюсер начал приставать, но она дала ему отпор. Утром женщина проснулась полностью обнаженной, а рядом с ней находился голый диджей.

Эрик Морилло наиболее известен в России по зажигательному треку «I Like To Move It», выпущенном в 1993 году. Музыкант удостоен многих наград, а в 2010 году вошел в список ТОП-100 диджеев по версии журнала DJ Magazine.

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