Скончался автор хита «I Like To Move It» Эрик Морилло

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Софья Зуева
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Музыкант скончался спустя несколько недель после ареста по обвинению в сексуальных домогательствах.

Скончался автор хита «I Like To Move It» Эрик Морилло

Фото: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de

В США скончался известный музыкант и продюсер Эрик Морилло. О трагическом событии сообщил портал TMZ.

Тело 49-летнего диджея обнаружили 1 сентября в Майами Бич. Обстоятельства смерти устанавливаются. 

Отмечается, что музыкант скончался спустя несколько недель после ареста по обвинению в сексуальных домогательствах. Как сообщила предполагаемая жертва, после диджей-сета оба пришли домой к музыканту, после чего продюсер начал приставать, но она дала ему отпор. Утром женщина проснулась полностью обнаженной, а рядом с ней находился голый диджей.

Эрик Морилло наиболее известен в России по зажигательному треку «I Like To Move It», выпущенном в 1993 году. Музыкант удостоен многих наград, а в 2010 году вошел в список ТОП-100 диджеев по версии журнала DJ Magazine.

Ране 5-tv.ru сообщил, что в Италии скончался известный композитор Эннио Морриконе.

 

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