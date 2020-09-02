Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток — 2» достроят в любом случае. Слова политика, произнесенные в ответ на угрозы Штатов ввести пакет санкций против ФРГ, озвучил телеканал MDR.

«Правительство Германии намерено достроить газопровод „Северный поток-2“ несмотря на противодействия США», — заявила глава немецкого кабмина.

Меркель категорически подчеркнула незаконность подобных мер со стороны США.

Последнее время США всерьез обсуждают возможность введения санкций против европейских компаний, участвующих в строительстве ветки газопровода, призванной обеспечить Германию российским голубым топливом. Противодействие Штатов в отношении «Северного потока — 2» начались практически сразу после старта строительства.

В конце 2019 года Вашингтон наложил санкции на все организации, принимающие участие в осуществлении российского энергетического проекта. Это привело к временному замораживанию работ по прокладке 1234-метрового газопровода и созданию необходимой инфраструктуры. Российская сторона сообщила, что «Северный поток — 2» будет достроен ни смотря ни на что, однако сроки окончания строительства сместятся на несколько месяцев вперед. В настоящее время проект завершен на 93,5%.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что против санкций по «Северному потоку — 2» выступили 24 государства ЕС.