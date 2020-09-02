Непростая судьба Ирины Печерниковой — образца для подражания советских учителей

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Софья Зуева
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Звезда из «Доживем до понедельника» ушла из жизни в День знаний.

Непростая судьба Ирины Печерниковой — образца для подражания советских учителей

Фото: ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова умерла вечером 1 сентября. Трагичная символичность: актриса, получившая наибольшую известность по роли школьного учителя в фильме «Доживем до понедельника», скончалась в День знаний.

А ведь именно после роли Печерниковой эта профессия стала уважаемой и почитаемой. Артистка фактически стала эталоном школьного учителя, для которого род деятельности — не способ заработка, а настоящее призвание. И хотя актриса позже снялась еще в двух десятках кинолент, для большинства она навсегда осталась Натальей Сергеевной, учительницей английского языка.

Замужем Печерникова была трижды, но первые два брака были скоротечными, а третий муж скоропостижно погиб в 2000 году спустя три года после свадьбы. Детей у артистки нет. Неудачи в личной жизни и затяжной кризис в 90-е годы привел к затяжной депрессии. Актриса начала злоупотреблять алкоголем и практически перестала общаться с внешним миром. Но через некоторое время она смогла побороть череду неудач, и уже к 2010 году вновь стала появляться на телеэкранах.

Уже спустя много лет после смерти мужа артистка призналась, что по-настоящему любила своего последнего мужа — актера Александра Соловьева. За два года до собственной смерти Печерникова в эфире передачи «Судьба человека» рассказала, что так и не оправилась от потери, хотя и уже меньше переживает об утрате.

«Время не лечит, только притупляет чуть-чуть», — призналась актриса в 2018 году.

В тяжелые годы ее поддерживали друзья и близкие. По словам артистки, ее окружали замечательные люди, да и природа помогала справляться с горем. После смерти мужа актриса предпочла шумной съемочной площадке тихую жизнь в деревне под Ярославлем. Там она основала быт вместе со своей подругой Ниной. Звезду «Доживем до понедельника» не пугала жизнь в глуши, поскольку ей нравилась тишина, а людей она сторонилась даже на пике популярности.

Артистка скончалась накануне своего дня рождения. 2 сентября ей должно было исполниться 75 лет. Ирина Печерникова снялась в таких фильмах, как «Каменный гость», «Доживем до понедельника», «Города и годы», «Личное счастье», «Человек меняет кожу», «Однокашники» и многих других.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на 77-м году жизни 1 сентября скончался звезда «Ворониных» Борис Клюев.

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