Жертвами пожара в Дагестане стали четверо малышей и молодая мать

И возвращаемся к трагедии в Дагестане. Жертвами пожара в многоквартирном доме в Махачкале стали пять человек. К этой минуте, известно, что в огне погибли женщина и четверо детей. Но разбор завалов в сгоревших квартирах все еще продолжается. На месте происшествия работает наш корреспондент Мурад Магомедов — у него вся последняя информация.

Пятиметровые языки пламени вырываются из окон. Огонь охватил сразу два этажа «хрущевки». В подъезде нулевая видимость. Пожарные идут на ощупь. Квартира на четвертом этаже сгорела за считанные минуты. В огне погибли дети.

Вот, мы идем наверх. Стены в копоти, тяжело дышать. На пороге лежит подростковая обувь и куртка. Пожар уничтожил все внутри.

В однокомнатной квартире на четвертом этаже сгорело абсолютно все, вот посмотрите, как сейчас выглядит кухня. Вот что осталось от холодильника. На полу лежат детские вещи, игрушки.

Когда начался пожар в квартире находились шестеро детей и их дедушка. Пенсионер и четверо внуков спаслись. Но два четырех и пятилетних мальчика выбраться не успели. Квартиру этажом выше мгновенно заволокло дымом там тоже были дети — трех и двух лет. Они погибли.

Судя по всему дети, которые погибли в этой квартире уже легли спать. Они не успели выбраться, задохнулись в дыму. Вместе с малолетними детьми погибла и их 24-летняя мать.

«На пятом этаже открытое горение отсутствовало, но было очень сильное задымление, начиная с четвертого этажа и выше невозможно было находиться, на самом четвертом этаже было сильное горение и сильные тепловые потоки», — говорит руководитель тушения пожара Сабир Махмудов.

Остальным жильцам удалось спастись — они с трудом, но смогли выбраться из задымленного подъезда. Но признаются, что страшно испугались — психологическую помощь им оказывают специалисты МЧС.

«Соседи иногда ближе любого родственника, живут вместе, растут дети, соседи приняли эту боль, как свою личную. К сожалению, это все происходило на глазах соседских детей, работа проводилась и с детьми маленькими тоже», — поясняет старший психолог ГУ МЧС по республике Дагестан Патимат Шайхова.

Спасшихся детей и их дедушку приютили родственники. Но психологи продолжат наблюдение. По их словам, чтобы восстановиться от таких травм иногда нужны годы.

Ранее сообщалось, что погибли двое детей и подросток.