Жертвами пожара в Дагестане стали четверо малышей и молодая мать
Огонь охватил сразу два этажа «хрущевки» в Махачкале.
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Фото, видео: 5-tv.ru
И возвращаемся к трагедии в Дагестане. Жертвами пожара в многоквартирном доме в Махачкале стали пять человек. К этой минуте, известно, что в огне погибли женщина и четверо детей. Но разбор завалов в сгоревших квартирах все еще продолжается. На месте происшествия работает наш корреспондент Мурад Магомедов — у него вся последняя информация.
Пятиметровые языки пламени вырываются из окон. Огонь охватил сразу два этажа «хрущевки». В подъезде нулевая видимость. Пожарные идут на ощупь. Квартира на четвертом этаже сгорела за считанные минуты. В огне погибли дети.
Вот, мы идем наверх. Стены в копоти, тяжело дышать. На пороге лежит подростковая обувь и куртка. Пожар уничтожил все внутри.
В однокомнатной квартире на четвертом этаже сгорело абсолютно все, вот посмотрите, как сейчас выглядит кухня. Вот что осталось от холодильника. На полу лежат детские вещи, игрушки.
Когда начался пожар в квартире находились шестеро детей и их дедушка. Пенсионер и четверо внуков спаслись. Но два четырех и пятилетних мальчика выбраться не успели. Квартиру этажом выше мгновенно заволокло дымом там тоже были дети — трех и двух лет. Они погибли.
Судя по всему дети, которые погибли в этой квартире уже легли спать. Они не успели выбраться, задохнулись в дыму. Вместе с малолетними детьми погибла и их 24-летняя мать.
«На пятом этаже открытое горение отсутствовало, но было очень сильное задымление, начиная с четвертого этажа и выше невозможно было находиться, на самом четвертом этаже было сильное горение и сильные тепловые потоки», — говорит руководитель тушения пожара Сабир Махмудов.
Остальным жильцам удалось спастись — они с трудом, но смогли выбраться из задымленного подъезда. Но признаются, что страшно испугались — психологическую помощь им оказывают специалисты МЧС.
«Соседи иногда ближе любого родственника, живут вместе, растут дети, соседи приняли эту боль, как свою личную. К сожалению, это все происходило на глазах соседских детей, работа проводилась и с детьми маленькими тоже», — поясняет старший психолог ГУ МЧС по республике Дагестан Патимат Шайхова.
Спасшихся детей и их дедушку приютили родственники. Но психологи продолжат наблюдение. По их словам, чтобы восстановиться от таких травм иногда нужны годы.
Ранее сообщалось, что погибли двое детей и подросток.
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