Экс-партнер Фургала Мистрюков заключил досудебное соглашение со следствием
Фигурант признал вину и дал показания на бывшего губернатора Хабаровского края.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
Экс-деловой партнер бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков заключил досудебное соглашение со следствием. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники, фигурант уголовного дела признал вину в организации убийств и дал показания на опального губернатора.
«Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Бывший партнер Фургала заявил следствию, что экс-губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов (Олега Булатова и Александра Смольского — Прим.ред.)», — цитирует агентство собеседника.
Источник ТАСС добавил, что в содеянном на данный момент признался только Николай Мистрюков. Остальные фигуранты отрицают свою причастность к преступлениям.
По некоторым данным, показания на Сергея Фургала дал также осужденный за вымогательство бывший хабаровский полицейский Владимир Першин, «который в настоящее время находится под госзащитой».
Стоит отметить, что официальных комментариев от органов следствия и защитников фигурантов пока нет.
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